شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين فى معسكر الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، برفقة عبدربه إبراهيم،أمين الصندوق، مع الجهاز الفني بقيادة محمد إسماعيل ولاعبي الفريق الأول، وذلك ضمن فعاليات انطلاق المعسكر المغلق الذي يقام في الإسماعيلية لمدة 5 أيام قادمة .

وأكد الشريعي خلال الإجتماع على الدعم الكامل من مجلس الإدارة للجهاز الفني وجهازه المعاون، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة أمجاد النادي وظهوره بالشكل القوي والمميز الذي يليق بهويته.

وأضاف الشريعي: "نحن في مرحلة مهمة تتطلب التزامًا كبيرًا من الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وأنا واثق أن تكاتف الجميع والعمل الجماعي هو الطريق لتحقيق النجاح والعودة إلى مكانة النادي المرموقة ، مختتماً حديثه بأن تصويب الأخطاء وسرعة اتخاذ القرار هي مسؤولية مجلس الإدارة، ونحن سنعمل جاهدين على توفير كافة الظروف الملائمة لدعم الفريق وتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

من جانبه، أوضح عبدربه إبراهيم أمين الصندوق أن الإدارة تدعم كافة الخطوات التي من شأنها تحقيق ظهور مشرف للفريق، مؤكدًا أن العمل الجماعي والالتزام هما مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة.

ووجه محمد إسماعيل شكره لمجلس الإدارة على الدعم والثقة التي منحها له ولجهازه المعاون وأكد أن الفريق يعمل كقلب رجل واحد لاستعادة بريق الفريق في الفترة القادمة ، مطالبًا اللاعبين بالالتزام والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات المجلس في الفترة المقبلة.

بينما عبر إبراهيم محمد، مدير الكرة، عن شكره وامتنانه لمجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التي منحها له، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا له لتحقيق النجاح مع الفريق خلال المرحلة المقبلة ، وأضاف أن المنظومة تمتلك طموحات كبيرة، وأنه يتطلع إلى تحقيق هذه الطموحات وإعادة إنــبي إلى المكانة التي يستحقها.

من جانبه، أضاف علي فوزي قائد الفريق أن مباراة الإسماعيلي الأخيرة كانت بمثابة انطلاقة قوية للفريق في الموسم الحالي، مشددًا على أن اللاعبين يقفون خلف الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج وإعادة إنــبي إلى مكانته الطبيعية.

شهد الاجتماع حالة من التفاؤل بين اللاعبين والجهاز الفني، حيث تعهد الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد والوقوف على قلب رجل واحد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة من الموسم.



أيمن الشريعى



لاعبو انبى