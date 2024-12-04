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كاف يخطر الزمالك بنقل مباراة المصرى بالكونفدرالية إلى استاد برج العرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 09:58 م

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و تقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من ستاد القاهرة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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