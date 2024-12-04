شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستقر على إجراء تغييرات فى تشكيل سيراميكا أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إجراء تغييرات في تشكيل فريقه أمام البنك الأهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.

ويدرس أيمن الرمادى منح أكثر من لاعب فرصة المشاركة في كأس رابطة الأندية بعد تألقهم في التدريبات في الفترة الأخيرة وطلبوا الحصول على فرصة.

ويعد النيجيري جون إيبوكا أحد اللاعبين المرشحين للعودة للتشكيل الأساسى فى كأس الرابطة، بالإضافة إلى أحمد عابدين وأحمد أشرف وحسين السيد وغيرهم.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات أيمن الرمادى في الفترة الأخيرة ويأتي فى مقدمتهم النيجيري جون إيبوكا الذى لم يشارك في الدورى حتى الآن واكتفى بدقيقتين في بطولة السوبر المحلى الذى حصل الفريق على المركز الرابع خلالها.

وحقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويحتل فريق سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 لقاءات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مثلها، سجل لاعبو سيراميكا 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.