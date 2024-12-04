شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف كولر من ضم ثنائي زد وتدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف السويسري مارسيل كولر من ضم ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل في يناير القادم، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما أظهرت المباريات الماضية وجود مشاكل في دفاع الفريق الأحمر وحاجته إلى التدعيم.

ومن المقرر أن يحدد كولر موقفه من ضم ثنائي زد أو أحدهما في يناير القادم ، باعتبار أن ثنائي زد أبرز السماء المطروحة للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي.

ويعاني الأهلي من أزمة في خط الدفاع، في ظل إصابة أشرف داري وعدم الاستفادة منه منذ بداية الموسم، حيث تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل وتجددت إصابته مرتين، ولم يشارك مع الأهلي سوى بديلا في مباراة العين الإماراتي بكأس لانتركونتيننتال.

فيما لم يقنع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري السويسري كولر بقدراته، ويدرس قطع إعارته في يناير وعودته لناديه القطري، ومن ثم التعاقد مع مدافع جديد في يناير المقبل.