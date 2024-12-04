شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوليدو 3 - 0 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهدالأربعاء، 04 ديسمبر 2024 09:39 م
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 - 10
25 - 15
25 - 19
وكان من المقرر ان تقام هذه المباراة يوم الجمعة الماضى و لكن تم تقديمها بقرار من الجهاز الفنى لدخول اللاعبات فى معسكر استعدادا لبطولة العالم بالصين .
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".
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