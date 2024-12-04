شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوليدو 3 - 0 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 10

25 - 15

25 - 19

وكان من المقرر ان تقام هذه المباراة يوم الجمعة الماضى و لكن تم تقديمها بقرار من الجهاز الفنى لدخول اللاعبات فى معسكر استعدادا لبطولة العالم بالصين .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".