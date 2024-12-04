شكرا لقرائتكم خبر عن مى جمعة أفضل لاعبة فى مباراة مصر و الكونغو فى ربع نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حصلت مى جمعة حارسة مرمى منتخب سيدات كرة اليد على أفضل لاعبة فى مباراة فوز منتخب بلادها على نظيره الكونغولي بنتيجة فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 ، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، أمس الثلاثاء.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثان اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى ، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.