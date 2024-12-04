شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس أورلاندو بيراتس بالفيديو قبل موقعة جوهانسبرج فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، للوقوف على مصادر القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب إفريقي.

ونجح الجهاز الإداري للأهلي في توفير مقاطع فيديو لمباريات أورلاندو الأخيرة سواء مبارياته في دوري جنوب أفريقيا أو مباراته في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري، لدراسته جيدا قبل المباراة التي تجمعهما السبت المقبل في جوهانسبرج.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الأهلي الذي يواجه فريق قوي وفي توقيت صعب ووسط طقس حار.

فى سياق آخر، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع مهاجمين محليين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، واستبعد فكرة ضم أي لاعب محلي؛ لرغبته فى ضم مهاجمين أجانب لصفوف الأهلي، وتدعيم مركزي رأس الحربة والجناح، باعتبارهما أكثر المراكز المطلوبة تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

واشترط مارسيل كولر على إدارة ناديه أن تقتصر التدعيمات على التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر بمعرفته، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، في ظل عدم قناعته بكل الأسماء المطروحة على الساحة المحلية لضم مهاجمين محليين، وتدعيم صفوف الفريق، وطلب التعاقد مع لاعبين أجانب بمواصفات وإمكانيات فنية خاصة، وهو ما لا يتواجد في اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الفترة الحالية.

وارتبط أكثر من اسم محلي بالانتقال إلى صفوف الأهلي، في مقدمتهم محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي لاعبي زد، وهو ما تحفظ عليه كولر وطلب أن تقتصر تدعيمات الخط الأمامي على لاعبين أجانب فقط.

ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي في ميركاتو الشتاء، أحدهما مهاجم صريح والثاني جناح، لاسيما وأن هناك مكانا شاغرا في قائمة اللاعبين الأجانب، بخلاف رغبته في إنهاء ارتباطه مع الجنوب إفريقي برسي تاو في يناير وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع مستواه وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق وحصوله على راتب سنوي مرتفع.