شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات قوية فى الجولة الرابعة من دوري nile.. ريان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الرابعة من دورى nile إصابات قوية خلعت قلوب المتابعين، نظرا للحماس القوى الذى تشهده المباريات في الفترة الحالية، حرصا من كل الأندية على تجميع النقاط في الموسم الاستثنائى الذى سيكون من دورا واحدا.



المهدى سليمان

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى، لإصابة قوية بعد مرور ربع ساعة من مباراة فريقه أمام الطلائع، ليتم استبداله اضطراريا ويشارك بدلا منه صبحي سليمان.

وتدخلت سيارة الإسعاف لنقل المهدي خارج الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب أكثر من مرة خاصة وقت إصابة المهدي.

وأعلن المهدي سليمان أن إصابته عبارة عن كسر في عظمة الشظية، مما أدى إلى وضع قدمه في الجبيرة، وسيحتاج شهرا ونصف من أحل التعافى من هذه الإصابة.

تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلي، لإصابة قوية بكسر في الترقوة، خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي، بالجولة الرابعة من الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخضع أحمد ياسر ريان، لعملية جراحية بعد كسر في الترقوة، حيث تم وضع شريحة ومسامير لمعالجة الكسر الذي تعرض له اللاعب، وقرر الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي، منح أحمد ياسر ريان راحة سلبية لمدرة شهر ونصف على الأقل، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الترقوة، حيث تم وضع شريحة ومسامير لمعالجة الكسر الذي تعرض له اللاعب، على أن يبدأ بعد ذلك البرنامج التأهيلي.

تعرض الثنائى حاتم سكر لاعب الإسماعيلى وأحمد نادر حواش لاعب إنبى، لإصابة قوية بعدما اصطدما ببعضهما "رأس في رأس"، وتدخلت الأجهزة الطبية لإسعاف اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز إنبى بهدف نظيف.

واستطاع اللاعبان أن يستكملا المباراة ولكن بغطاء الرأس وإسعاف الجروح التي نتجت من هذا التصادم، ليمر الموقف بسلام بعد تدخل الأطباء.