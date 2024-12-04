شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مباراة الزمالك والرجاء المطروحى الودية.. عودة شحاتة ومشاركة الونش والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الزمالك أمام الرجاء المطروحى الودية، التي أقيمت اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية، عدة مشاهد على المستوى الفني للفريق.

ومن أبرز المشاهد مشاركة محمد شحاتة، بعد التعافى من الإصابة، عودة سيف الجزيرى، ومنح الفرصة لسيف جعفر ومحمد عاطف، هدف عودة الثقة لزياد كمال، بالإضافة إلى مشاركة الونش 45 دقيقة.

شهدت ودية الزمالك والرجاء المطروحى مشاركة محمد شحاتة، لاعب الفريق، بعد تماثله للشفاء من الإصابة. وكان محمد شحاتة يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك في الفترة الماضية.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلاً من زياد كمال.

واصل جوزيه جوميز الاعتماد على سيف جعفر ومحمد عاطف في المباريات الودية، التي يخوضها الفريق، دون مشاركتهم في المباريات الأساسية سواء في بطولة الدورى أو الكونفدرالية، حيث قادا خط الوسط بجانب مهاب ياسر.

سجل زياد كمال هدفا فى المباراة الودية، ساهم في عودة الثقة إليه بعد أنباء عن نية الزمالك إنهاء إعارته، وتصريحات إنبى برغبتهم في عودة اللاعب في ظل عدم استفادة الزمالك من خدماته حتى الآن.

الونش يشارك 45 دقيقة في المباراة

شارك محمود حمدى الونش في المباراة أساسيا، حيث قاد دفاع الفريق لمدة 45 دقيقة، بعد أيام قليلة من الاستعانة به مع الفريق عقب التماثل للشفاء من الرباط الصليبى والتأكد من جاهزيته تمام، حيث ظهر في مباراة الفرق السابقة أمام المحلة في الدورى وشارك مع الفريق فيها بعد غياب 569 يوما عندما حل بديلا فى الدقيقة 82 بديلا لحسام عبد المجيد، لينهى فترة غياب طويلة، ليعود اليوم ويشارك في المباراة لمدة 45 دقيقة كاملة.