شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم القناة فى دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 31-26 على صعيد الجولة الـ 11 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025 .

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق جولتين مؤجلتين.

ويلتقى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر.