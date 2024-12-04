شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستقر على مقر اقامته في موزمبيق استعدادًا لملاقاة بلاك بولز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

اختار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحد فنادق العاصمة الموزمبيقية مابوتو كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق بلاك بولز.

ويلتقي المصري وبلاك بولز في التاسعة مساء الأحد المقبل، الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري - والتي يترأسها محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول، ستغادر القاهرة في الساعة الثانية فجر غدا الخميس، لتصل إلى العاصمة مابوتو في الواحدة ظهرًا حيث ستتوجه إلى مقر إقامتها بفندق يقع بحي السفارات في مابوتو.

وسيؤدي الفريق تدريباته على ملعب المباراة أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وكافة الجهات المعنية بموزمبيق.