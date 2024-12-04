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اختيار أمينة عرفي وعلى فرج كأفضل لاعبى اسكواش عن شهر نوفمبر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 06:25 م

اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، الثنائي المصري، أمينة عرفي المصنفة التاسعة للسيدات وعلي فرج المصنف الأول للرجال، كأفضل ثنائي في نوفمبر الماضي، بعد تتويجهما ببطولة سنغافورة للاسكواش.

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كامت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاماً، حققت مفاجأة مدوية عقب تتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-9, 11-13, 11-1, 11-9.

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وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثالث بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 7-11, 11-8, 11-1, 11-4.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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