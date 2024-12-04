شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أمينة عرفي وعلى فرج كأفضل لاعبى اسكواش عن شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، الثنائي المصري، أمينة عرفي المصنفة التاسعة للسيدات وعلي فرج المصنف الأول للرجال، كأفضل ثنائي في نوفمبر الماضي، بعد تتويجهما ببطولة سنغافورة للاسكواش.

كامت أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاماً، حققت مفاجأة مدوية عقب تتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-9, 11-13, 11-1, 11-9.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثالث بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 7-11, 11-8, 11-1, 11-4.