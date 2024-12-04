شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من فوز الأهلى على الزمالك بقمة دوري الجمهورية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

سجل محمد رأفت هدف الأهلي من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وضم تشكيل الأهلى بقيادة مدربه عبد الحميد حسن المديرالفنى : حازم جمال، يوسف جمال، معاذ عطية، معتز محمد، محمود لبيب، إبراهيم عادل، فارس خالد، أحمد وحيد، هشام مصطفى، محمد زعلوك، محمد رأفت.

فيما ضم تشكيل الزمالك بقيادة اسامة عبد الله، عمر عبد العزيز، جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل، يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل، أحمد خالد السمبوك

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز.

كان دوري الجمهورية للشباب توقف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بطولة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، والتي نجح من خلالها في التأهل لكأس الأمم، بمشاركة 5 لاعبين من الأهلي وهم حازم جمال ومعتز محمد ومحمود لبيب وأحمد وحيد ومحمد زعلوك.

والتقى أهلي 2005 مع الزمالك هذا الموسم في كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.



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