شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى متحدثا رسميا لاتحاد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن اختياره متحدثا رسميا للاتحاد خلال المرحلة المقبلة بعد فوزه برئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا لمدة 4 سنوات قادمة .

وقال حسنى فى تصريح لـ الخليج 365، أن تكليفه كمتحدث رسمى للاتحاد يأتى وفقا للائحة، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد بصدد اعادة تشكيل الأجهزة الفنية فى اجتماع المجلس القادم .

كما كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية مسبقا عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأوليمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال حسنى، أن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.

وهنأ الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري للرماية لدورة جديدة 2024-2028.

وأعرب روسي، عن سعادته بفوز حازم حسني، مؤكداً أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلاً عن مصر في الاتحاد الدولي، ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.