شكرا لقرائتكم خبر عن جمل تكتيكية وفنية فى مران الإسماعيلى استعدادا لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران المسائي على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، وذلك استعدادا للقاء حرس الحدود يوم 11 ديسمبر الجاري في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الإسماعيلي قد خاض تدريباته اليوم على فترتين صباحًا ومساءً، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمعدلات البدنية والعمل على تحقيق مزيد من الانسجام وتصحيح الأخطاء قبل استئناف الدوري المحلي.

المران المسائي اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، فضلا عن تخصيص تدريبات من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض تصحيح الأخطاء بجانب الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.