الامارات | اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات تحتفي بالمشاركين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، مساء أمس، بالوفود المشاركة في النسخة الحالية من البطولة والممتدة حتى الثامن من ديسمبر الجاري، على واقع احتفالية كبرى جرت في نادي سكاي دايف دبي، حضرها رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية «السيزم» نيلتون غوميز، ورئيس لجنة المظلات بـ«السيزم» وليم توماس، ورؤساء الوفود والمنظمين والحكام والقافزين والقافزات المشاركين.

ورحب نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا، يوسف الحمادي، بالمشاركين في الحفل، وقال «نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بوقتكم خلال هذه البطولة وأن تعودوا إلى أوطانكم محملين بذكريات جميلة عنها وعن أجواء دبي الرائعة».

وأضاف: «كما نؤكد التأكيد على أن هناك جهات ومؤسسات أخرى تقف وراء هذا النجاح وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي، والجهات الحكومية في دبي والرعاة، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان العاملة بها».