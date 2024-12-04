شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى 2005 يهزم بنها بثلاثية نظيفة فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيسترن كومبانى مواليد 2005، الفوز على بنها بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، فى دورى الجمهورية.



إيسترن

أحرز أهداف إيسترن كومبانى محمد نصر "هدفين" ومحمد مختار "هدف"، بعدما قدموا أداء مميزا وراقى أمام بنها خلال المباراة التى أقيمت على ملعبه.



الجهاز الفنى لإيسترن كومبانى

ويقود فريق 2005 فنيا كل من حسن خلف مدير فني، ونادر فاروق المدرب العام، وعبد الرحمن مدحت معد بدنى، وطارق شريف مدرب الحراس، عادل عبد المولى ادارى الفريق، دكتور محمد توفيق إصابات وعلاج طبيعى.