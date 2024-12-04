شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يوجه الشكر للجمعية العمومية بعد الفوز فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

وجه الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي، رسالة شكر إلى الجمعية العمومية للاتحاد، على ثقتهم في المجلس الجديد لتحمل المسئولية والإعداد للظهور الأولمبي الأول في لوس أنجلوس 2028.

وجاء خطاب الاتحاد كالتالي:

يتقدم الاتحاد المصري للاسكواش بخالص الشكر والتقدير لأسرة الإسكواش المصري والجمعية العمومية على ثقتهم الغالية في انتخاب مجلس إدارة اتحاد الإسكواش الجديد لدورة 2024-2028.

إن هذا التكليف شرف كبير ومسؤولية عظيمة نحملها بكل فخر وعزيمة ونتعهد بالعمل بكل جد وإخلاص للنهوض برياضة الإسكواش ،المصرية، وتعزيز ريادتها العالمية التي تستحقها.

كما يتقدم مجلس ادارة الاتحاد بالشكر والتقدير للأستاذ/ عاصم خليفة علي ما قدمه للاسكواش المصري علي مدار السنوات السابقة.

ونعدكم بأن نكون عند حسن الظن، وبأن نواصل مسيرة التميز والإنجازات التي تشرفنا جميعًا، شكرًا لكم على دعمكم وثقتكم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير لرياضة الإسكواش ولمصرنا الحبيبة.