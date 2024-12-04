شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كولر يحضر قمة الشباب لمراقبة لاعبي الأهلي.. وتواجد مؤمن زكريا وبيبو والان مع تفاصيل الخبر

حرص الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر مساعد السويسري مارسيل كولر في تدريب الفريق على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقامة حاليا على ملعب الأبيض بميت عقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب، من أجل متابعة اللاعبين الشباب في القلعة الحمراء تمهيدا لضم البعض منهم إلى الفريق الأول في الفترة القادمة.

كما شهد اللقاء حضور خالد بيبو المشرف على قطاع الناشئين ومؤمن زكريا مساعد رئيس قطاع الناشئين وأحمد ناجي المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.



احمد ناجي وخالد بيبو



بيرنيجر



مؤمن زكريا

ويضم تشكيل الأهلى بقيادة مدربه عبد الحميد حسن المديرالفنى : حازم جمال، يوسف جمال، معاذ عطية، معتز محمد، محمود لبيب، إبراهيم عادل، فارس خالد، أحمد وحيد، هشام مصطفى، محمد زعلوك، محمد رأفت.

فيما يضم تشكيل الزمالك بقيادة اسامة عبد الله، عمر عبد العزيز

خط الدفاع : جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل

خط الوسط : يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز.

كان دوري الجمهورية للشباب توقف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بطولة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، والتي نجح من خلالها في التأهل لكأس الأمم، بمشاركة 5 لاعبين من الأهلي وهم حازم جمال ومعتز محمد ومحمود لبيب وأحمد وحيد ومحمد زعلوك.

والتقى أهلي 2005 مع الزمالك هذا الموسم في كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.