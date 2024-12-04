شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة الجديد: كان لازم تغيير العتبة ورحيل أحمد عيد عبد الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عصام محيسن المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، على توليه المهمة الفنية للفريق خلفًا لأحمد عيد عبد الملك.

وأضاف عصام محيسن في أول تعليق بعد توليه المهمة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: بالتأكيد مهمة صعبة جدا بعد خسارة المباراة الأخيرة برباعية نظيفة أمام الزمالك، وهي كانت مباراة للنسيان.

وتابع المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة: أحمد عبد الملك مدرب كبير وأتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة في أي مكان.

وأضاف عصام محيسن: كنت أرى أنه لابد أن يكون هناك تغييرا ولا يستمر أحمد عيد عبد الملك، وأحيانا يكون التغيير مهم جدا وبالعامية يقولوا لازم تغيير العتبة.

كما تحدث المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، عن مهمته المؤقتة في صفوف الفريق السماوي، وقال: أبناء النادي موجودين ويُمكنهم العمل مع الفريق، وشخصيا عملت في الدوري الممتاز لمدة 9 مواسم مع مدربين كبار.

وتابع محسين: لدي خبرة من خلال تواجدي في الدوري مع مدربين كبار أمثال إبراهيم يوسف، بجانب عملي مع الفريق في الدرجة الثانية لنحو 12 موسما.

واختتم المدرب الجديد لـ غزل المحلة: سأخدم النادي في أي مكان، وكرة القدم ومهنة التدريب تستلزم أن تكون قدمك في الملعب وليس بعيدا عنها ويهمني أن ينجح أي مدرب سيأتي.

وأعلن نادى غزل المحلة عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة من الزمالك.

وجاء الجهاز الفني المؤقت كالتالى:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحه - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال