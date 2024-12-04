شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 – 12 – 2024 فى مقدمتها، سفر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس، واستبعاد مصطفى شوبير من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو

غادرت بعثة الأهلي، مطار القاهرة منذ قليلة متجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ميكالى يشهد قمة شباب الأهلى والزمالك بميت عقبة

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وجهازه المعاون، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر نادي الزمالك.

طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمد هاني وكريم فؤاد الطبية بعد العودة من النمسا

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد هاني وكريم فؤاد، لاعبي الفريق دخلا في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي ‏والتأهيل بعد عودتهما من النمسا خلال الساعات الماضية.‏

شوبير يغيب عن مباراة الأهلي وأورلاندو بسبب شد في العضلة الخلفية

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق‏ وراء غيابه عن مباراة ‏الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.‏

وسام وداري يدعمان قائمة الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا.. عودة عاشور واستبعاد شوبير

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.، والتي شهدت ضم 23 لاعبا.

الزمالك يعلن بدء شيكابالا المرحلة الثانية من التأهيل

بدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

المثلوثى وناصر ماهر يواصلان التأهيل من الإصابة فى الزمالك

خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، المقامة على ملعب النادي.