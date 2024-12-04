شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الأهلي والزمالك في قمة دوري الشباب بحضور ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الزمالك بالتعادل السلبي والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب، فى المباراة التى يشهدها من داهل الملعب البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب ومعه البرتغالى جوميز المدير الفنى للزمالك.



ميكالى

ويضم تشكيل الأهلى بقيادة مدربه عبد الحميد حسن المديرالفنى : حازم جمال، يوسف جمال، معاذ عطية، معتز محمد، محمود لبيب، إبراهيم عادل، فارس خالد، أحمد وحيد، هشام مصطفى، محمد زعلوك، محمد رأفت.

فيما يضم تشكيل الزمالك بقيادة اسامة عبد الله، عمر عبد العزيز

خط الدفاع : جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل

خط الوسط : يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز.

كان دوري الجمهورية للشباب توقف خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بطولة تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، والتي نجح من خلالها في التأهل لكأس الأمم، بمشاركة 5 لاعبين من الأهلي وهم حازم جمال ومعتز محمد ومحمود لبيب وأحمد وحيد ومحمد زعلوك.

والتقى أهلي 2005 مع الزمالك هذا الموسم في كأس مصر للشباب، على ملعب الزمالك بميت عقبة، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.