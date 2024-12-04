شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه بنها وديا اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بالرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، فريق بنها وديا اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المقرر لها 11 ديسمبر الجارى.

ويدفع سيد عيد باللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى من أجل الاطمئنان على حالتهم للاستعانة بهم في المباريات المقبلة، خاصة الوافدين الجدد الذين لم يلحقوا فترة الإعداد.

وطالب سيد عيد من اللاعبين نسيان مباراة فاركو والتركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز في مباراة مودرن سبورت في بداية مشوار الفريق في الرابطة.

ويقع بتروجت في المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية مع مودرن سبورت وسموحة والزمالك والجونة، ويبدأ مبارياته مع مودرن سبورت 11 ديسمبر الجارى، ثم سموحة 18 مارس، ثم مع الزمالك 24 مارس، وأخيرا مع الجونة 1 أبريل المقبل.

ويحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين والهزيمة في مباراتين، سجل لاعبو الفريق البترولى هدفين واستقبلت 5 أهداف.