شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائي هونج كونج للاسكواش ومصر تحجز 10 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الخماسي المصري، طارق مؤمن، مصطفى عسل، نوران جوهر، هانيا الحمامي، سنا إبراهيم، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني والأخير من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز طارق مؤمن على مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-1, 11-7, 11-9.

فوز مصطفى عسل على أوجست دسورد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 11-4.

فوز نوران جوهر على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 10-12, 11-3, 11-5.

فوز سنا إبراهيم على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 5-1 ret.

فوز هانيا الحمامى على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-7.

هزيمة فارس الدسوقي أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-9, 11-6, 11-4.

وكان نور الشربينى وروان العربى، علي فرج، يوسف إبراهيم، ومازن هشام، تأهلوا إلى الدور ربع النهائي بعد مباريات الأمس، بذلك تضمن مصر 10 مقاعد في هذا الدور.