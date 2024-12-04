شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف علي معلول مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعافى التونسي علي معلول لاعب الأهلي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس والتي تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه لأكثر من ستة أشهر، منذ الإصابة في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نسخته الماضية.

وانتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية منذ أيام، بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس، أثناء المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية ضد الترجي التونسي وابتعد عن الملاعب لمدة أكثر من 6 أشهر.

ما هو موقف معلول من التدريبات الجماعية؟

يشارك علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل منتصف ديسمبر الجاري، بعد الاطمئنان على حالته البدنية وتدرجه في الأحمال البدنية التي سيؤديها في الفترة الأولى من انتظامه في التدريبات لحين الاطمئنان على إصابة وتر أكيلس والتأكد من سلامته التامة.

موعد انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل؟

يشارك معلول في تدريبات الأهلي والتقسيمة الجماعية بشكل كامل خلال 10 أيام عقب الاطمئنان على حالته الطبية بعد المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل جزئي.

ما هي محاذير علي معلول خلال التدريبات؟

حذر الجهاز الطبي بالأهلي علي معلول من الالتحامات خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، خشية من تجدد إصابته، وطالبوه بأن يتدرب بالكرة مع باقي زملائه بدون اية التحامات.