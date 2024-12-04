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جدية وتركيز شديد فى تحضيرات الأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:16 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ قبل السفر إلى جنوب أفريقيا؛ منذ قليل استعدادا ‏لمواجهة «أورلاندو» في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهد المران حالة من التركيز الشديد والجدية، وكذلك ظهور الثلاثي علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، حيث بدأ معلول المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه بشكل تدريجي، فيما ظهر هاني وفؤاد للتدريبات بعد عودتهما من سويسرا، بينما لم يتواجد الثلاثي في قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه المسافرة إلى جنوب إفريقيا، والتي شهدت ضم 23 لاعبا هم :-

محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق استاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وغادرت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا منذ قليل، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على الأهلي الذي يواجه فريق قوي وفي توقيت صعب ووسط طقس حار.

ابو علي
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اشرف داري
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افشة واكرم
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افشة
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الساعي
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السولية وطاهر وداري
السولية وطاهر وداري

 

السولية
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الشحات
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الشناوي
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امام
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تاو
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حراس الاهلي
حراس الاهلي

 

حمزة
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داري
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ربيعة ويحيى
ربيعة ويحيى

 

ربيعة
ربيعة

 

رضا
رضا

 

سمير
سمير

 

شوبير مع الطبيب
شوبير مع الطبيب

 

طاهر
طاهر

 

عاشور
عاشور

 

عبد الله والشحات
عبد الله والشحات

 

علي معلول
علي معلول

 

عمر ونيدفيد
عمر ونيدفيد

 

كريم فؤاد
كريم فؤاد

 

كمال
كمال

 

كهربا
كهربا

 

مخلوف
مخلوف

 

مروان عطية
مروان عطية

 

مروان
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معلول في المران
معلول في المران

 

معلول
معلول

 

نيدفيد
نيدفيد

 

هاني
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وسام وطاهر
وسام وطاهر

 

وسام
وسام

 

ياسر
ياسر

 

يحيى
يحيى

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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