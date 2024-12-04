شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. جمهور الأهلي يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جمهور النادي الأهلي موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 فى نسختها الأولى بميامى غدا الخميس، وهي البطولة التى ستقام فى الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وستبدأ مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، فى تمام السادسة والنصف مساء غدا الخميس 5 ديسمبر الجارى.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

وسيتم بث القرعة عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، وقناة on time sports.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى ميامى بمشاركة فريق إنتر ميامى بقيادة ليونيل ميسى، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وتُجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 في مدينة ميامي الأمريكية، وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 مرة كل 4 سنوات، ويشارك فيها 32 فريقا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المتأهلون لبطولة كأس العالم للأندية 2025

تأهل 32 فريقًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري، الوداد المغربي، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الهلال السعودي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، كلوب ليون المكسيكي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، بوتافوجو البرازيلي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، إنتر، يوفنتوس، بورتو، بنفيكا، بوروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد، أوكلاند سيتي النيوزلاندي، أولسان هيواندي الكوري الجنوبي، سالزبورج النمساوي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، العين الإماراتي، ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميامي (المُضيف).