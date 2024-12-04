شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الأهلي، مطار القاهرة منذ قليلة متجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو، يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى جنوب إفريقيا ما يقرب من 10 ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا.

وحرص الكابتن حسام غالي، رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني قبل الانتقال للجوانب الخططية. وأجرى مارسيل كولر تقسيمة بالكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة إفريقيا بالفَوز علي فريق استاد أبيدجان الإيفواري 4ـ2 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت ضم 23 لاعبا.

محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.

وشهدت القائمة عودة وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور، استبعاد مصطفى شوبير دون سبب معلن حتى الأن، بعدما شارك في مباراة البنك الأهلي الماضية، فيما سيحرس محمد الشناوي مرمى الأهلي في مباراة أورلاندو.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا؛ ‏لمواجهة «أورلاندو» في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق استاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد ‏القاهرة الدولي.‏