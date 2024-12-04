شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد بعد قبول استقالته من غزل المحلة: استراحة محارب ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لغزل المحلة، عن رضاه عن تجربته السابقة مع الفريق المحلاوي، وذلك بعد قبول استقالته بشكل رسمي، عقب هزيمة الفريق أمام الزمالك برباعية نظيفة في الدوري.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله اشتغلت كمدير فني من 2019 بعد ما اعتزلت كلاعب في نفس الموسم بداية من نادي جولدي ونجوم المستقبل والشمس وبني عبيد والنجوم ولاڤيبنا واخيراً غزل المحلة بالترتيب كدة .

أضاف: اولاً الحمد لله مفيش مرة خرجت من التجربة مكنتش راضي عن نفسي وشغلي وتعبي ومجهودي مع الفريق الي بديله 100% مع جهازي المعاون الي مساعدني كل واحد في دوره طبعاً ومخلصين لأعلي درجة والحمد لله سايبين في كل مكان اشتغلنا فيه بصمة وحتي لو في اختلاف في وجهات النظر مع البعض بيبقي الخروج من المكان بكل احترام .

واصل: ثانياً الي طلعت بيه من كل ده في ٥ سنين ان التواصل مع لاعيبتي الي دربتهم ممكن يوصل لـ 90%؜ ان مكانش 100% وكمان اللي مكانوش بيلعبو بشكل أساسي أو اللي مبيلعبوش خالص معايا في المباريات دول يمكن أكتر الناس اللي عندي تواصل معاهم بالإضافة للمسؤولين في كل الأندية بتجمعني بيهم علاقة طيبة.

واختتم: ودي حاجة والله بفتخر بيها جداً في شغلي وبتسببلي سعادة كبيرة جداً أكتر من أي حاجة تانية إني أفضل متواصل مع الكل والحب والسيرة الطيبة دايماً موجودة بينا، وشكراً لأي حد بيدعمنا وبيقول في حقنا كلام كويس وحاسس بتعبنا، استراحة محاربين ولنا عودة قريباً جداً إن شاء الله .