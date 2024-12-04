شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يشهد قمة شباب الأهلى والزمالك بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 وجهازه المعاون، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر نادي الزمالك.

يأتي ذلك، من أجل متابعة فريق "شباب الزمالك" مواليد 2005 أمام الأهلي، المقرر لها بعد قليل، في إطار الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : عمر عبد العزيز

خط الدفاع : جيفرسون كوستا، هشام فؤاد، حسن أبو المعاطي، علي نوفل

خط الوسط : يوسف أحمد حسن، السيد أسامة، يوسف وائل الفرنسي، عمار ياسر، أنس وائل

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "يوسف حمادة، عمر ياسر، محمد حمد، هاني ياسر، زياد مدحت، أحمد نيازي، محمود عصام الحصري، أحمد خضري، أيمن أمير عبد العزيز".