شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب.. وإقامة مراسم العزاء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب ، وفاة شقيقه الأصغر أشرف عزام، وستقام مراسم العزاء فى الفقيد يوم الجمعة 6 ديسمبر بمسجد الرحمن الرحيم - بقاعة المروة عقب صلاة المغرب.

وكتب مصطفى عزام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل إلى جوار ربه أخويا الأصغر وصديق عمرى “ اشرف عزام “ وأقيمت مراسم الدفن باليابان بمقابر المسلمين تحقيقا لرغبة زوجته وأبنائه وسوف نتقبل العزاء فى فقيد العائلة يوم الجمعه ٦ ديسمبر بمسجد الرحمن الرحيم - قاعة المروة عقب صلاة المغرب .. نسألكم الدعاء".