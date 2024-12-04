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وفاة شقيق مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب.. وإقامة مراسم العزاء الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب ، وفاة شقيقه الأصغر أشرف عزام، وستقام مراسم العزاء فى الفقيد يوم الجمعة 6 ديسمبر بمسجد الرحمن الرحيم - بقاعة المروة عقب صلاة المغرب. 

وكتب مصطفى عزام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل إلى جوار ربه أخويا الأصغر وصديق عمرى “ اشرف عزام “ وأقيمت مراسم الدفن باليابان بمقابر المسلمين تحقيقا لرغبة زوجته وأبنائه وسوف نتقبل العزاء فى فقيد العائلة  يوم الجمعه ٦ ديسمبر بمسجد الرحمن الرحيم - قاعة المروة عقب صلاة المغرب .. نسألكم الدعاء".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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