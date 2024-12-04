شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية أشرف داري لمواجهة أورلاندو بيراتس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق للمشاركة في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بشكل طبيعي وبدون الشكوى من الإصابة في كاحل القدم.



داري



اشرف داري



السولية وطاهر وداري



واشتكى أشرف داري من الإصابة بالتواء في كاحل القدم منذ سبتمبر الماضي وتجددت مرتين، ولم يظهر مع الأهلي منذ بداية الموسم سوى في دقائق معدودة بمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال للأندية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، استعدادا لخوض مباراته في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية" وبوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، من أجل الاستعداد الجيد لتلك المواجهة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة القارية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر مبكرا إلى قطر من أجل التحضير الجيد لتلك المواجهة الصعبة، والتعود على الأجواء في قطر والتأقلم على درجة الحرارة هناك، من أجل توفير كل الأجواء اللازمة للاعبين للفوز في تلك المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية وصناعة تاريخ جديد للقلعة الحمراء.