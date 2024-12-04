شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمد هاني وكريم فؤاد الطبية بعد العودة من النمسا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد هاني وكريم فؤاد، لاعبي الفريق دخلا في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي ‏والتأهيل بعد عودتهما من النمسا خلال الساعات الماضية.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعبين أجريا فحوصات عديدة بالنمسا، أثبتت تقدما كبيرا في ‏البرنامج الخاص بكل منهما، وسوف يستكملان التدريبات بملعب التتش. ‏

وكان الأهلي خاض مرانه الختامي صباح اليوم، قبل التوجه إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.، والتي شهدت ضم 23 لاعبا.

محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.