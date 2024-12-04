شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات هامة لاتحاد التجديف.. القبطان محمد سلامة نائبًا للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة شريف القماطي، اجتماعه الرسمي مساء أمس الثلاثاء، بمقر نادي المعادي واليخت بكورنيش المعادي، حيث اعتمد المجلس العديد من القرارات الهامة التي تعكس رؤية مستقبلية لتطوير رياضة التجديف في مصر.

أبرز قرارات المجلس:

1. توجيه الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السابق عمرو النوري، ورانيا علوان، و نورهان مصطفى حنفي، و حسن عميرة، أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك علي جهودهم المتميزة واسهاماتهم القيمة في تطوير رياضة التجديف في مصر

2. تقديرا وعرفانا لخالد زين، أحد أهم رموز التجديف والرياضة في مصر، تم اختياره ليكون رئيسًا شرفيا للاتحاد المصري للتجديف، بالإضافة الي تكليفه برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، وللجنة الفنية، تحت اشراف القماطي.

3. تعيين محمد سلامة نائبًا لرئيس الاتحاد.



4. تشكيل لجنة مالية للإشراف على الإدارة المالية للاتحاد، وتضم أحمد الحمادي، و إيهاب زارع، و مصطفى عبد الجواد، و هبة أحمد (القائم بأعمال المدير المالي)، على أن تقوم اللجنة بعمل توصيات مالية على الموضوعات المالية قبل التنفيذ.

5. الموافقة على تجديد الثقة واستمرار اللواء محمد نور سالم مديرًا تنفيذيًا للاتحاد.

تشكيل اللجان:

- اللجنة الفنية: برئاسة المستشار خالد زين، وعضوية مصطفى عبد الجواد، القبطان محمد سلامة، سيف نجم، والقبطان أحمد لطفي، تحت إشراف اللواء شريف القماطي.

- اللجنة القانونية وفض المنازعات: برئاسة خالد زين، تحت إشراف شريف القماطي.

- لجنة المسابقات: برئاسة المهندس حسين رزق، بإشراف أحمد لطفي.

- لجنة الأدوات: برئاسة سيف نجم، بإشراف مصطفى عبد الجواد.

- لجنة الأكاديميات: برئاسة المهندس هشام صفوان، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة الأندية: برئاسة المهندس مدحت خليل، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة الحكام: برئاسة الحكم الدولي أحمد حلمي، بإشراف أحمد لطفي.

- لجنة الرقمنة والتكنولوجيا: برئاسة المهندس أيمن كمال، بإشراف حاتم قنديل.

- اللجنة الإعلامية: برئاسة وليد عبد المنعم، بإشراف شريف القماطي.

- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: برئاسة رانيا علوان، بإشراف أحمد الحمادي.

- اللجنة الطبية: برئاسة الدكتور محمد هاني، بإشراف حاتم قنديل.

- لجنة السلامة والصحة المهنية: برئاسة عمر سلطان، بإشراف محمد خلف.

- لجنة المرأة: برئاسة المهندسة نورهان مصطفى، بإشراف إبراهيم أيوب.

- لجنة الشباب: برئاسة علي علاء، بإشراف محمد سلامة.

- لجنة الانتقاء والتوجيه: برئاسة محمد هاني، بإشرافد محمد خلف.

- لجنة التجديف داخل الصالات: برئاسة عمرو يوسف، بإشراف إيهاب زارع.

- لجنة التجديف الشاطئي: برئاسة كمال حسن، بإشراف محمد سلامة.

- لجنة ذوي الهمم: برئاسة سيف نجم، بإشراف إبراهيم أيوب.



- لجنة الحكماء: برئاسة اللواء طارق عميرة، بإشراف شريف القماطي.

- لجنة المجري: برئاسة حسين عبد السلام، بإشراف أحمد الحمادي، وتكليف عبد المعز يحيى بملف تطهير المجري مع الاتحاد الدولي.

قرارات إضافية:

- تكليف حاتم قنديل بالإشراف علي الفعاليات والمهرجانات والأحداث الرياضية.

- تكليف محمد حسين رزق بإجراء اختبارات للاعبين للمشاركة في برنامج التنمية الخاص بالاتحاد الدولي.