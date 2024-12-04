شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي عن رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، استبعاد عدد من اللاعبين لظروف الإصابة ولأسباب فنية.

وغاب عن رحلة سفر الأهلي إلى جنوب إفريقيا كلا من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.، والتي شهدت ضم 23 لاعبا.

محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.