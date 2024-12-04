ديوكوفيتش يستعد لبطولة أستراليا من بوابة بريزبين

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام المقبل ضمن سعيه لإحراز لقبه الحادي عشر في بطولة أستراليا الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، والـ25 في مسيرته، من بوابة دورة بريزبين، وفقا لما أعلن المنظمون الأربعاء.

وفي سن الـ37 عاما، يأمل ديوكوفيتش الذي عيّن أخيرا البريطاني أندي موراي المعتزل حديثا مدربا له، في وضع عام 2024 الذي خرج منه خالي الوفاض في البطولات الأربع الكبرى، خلفه على الرغم من فوزه بالميدالية الذهبية في فئة الفردي لأولمبياد باريس الصيف الماضي.

وتقام دورة بريزبين بين 29 كانون الأول/ديسمبر و5 كانون الثاني/يناير، قبل بطولة أستراليا التي تنطلق في 12 منه.

وعلّق الصربي المصنف سابعا عالميا، قائلا "لا أستطيع الانتظار لبدء جولتي الأسترالية في دورة بريزبين الدولية والمنافسة مرة أخرى في بات رافتر أرينا".

وتابع "أتطلع إلى الاستمتاع بالدعم المذهل من الجماهير الأسترالية وجعل هذه الدورة واحدة من الدورات التي لا تُنسى".

وفي حال تمكن من الفوز بلقب بريزبين، سيرفع ديوكوفيتش عدد ألقابه إلى 100 في مسيرته، لينضم إلى الأميركي جيمي كونورز (109) والسويسري روجيه فيدرر (103)، وهما الوحيدان اللذان حققا هذا الإنجاز في العصر الحديث لكرة المضرب.

وكان ديوكوفيتش خرج من الدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الإيطالي يانيك سينر، في طريق الأخير للفوز باللقب.