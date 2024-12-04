الامارات | بعد 923 مباراة.. مانويل نوير يحصل على أول طرد في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير أول طرد في تاريخه وذلك خلال مواجهة باير ليفركوزن في كأس ألمانيا، الثلاثاء.

خرج نوير من مرماه بطريقته المعتادة في محاولة لقطع الكرة قبل وصولها إلى جيريمي فريمبونغ لاعب ليفركوزن.

لكنه اصطدم باللاعب الهولندي الذي سقط أرضاً، ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء لحارس بايرن ميونخ في الدقيقة 17، وهي الأولى في مسيرته بعد خوضه 923 مباراة.

وأطاح باير ليفركوزن بمنافسه بايرن ميونيخ من دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.