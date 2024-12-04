شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب برحيل رضا سليم فى يناير وضم جناح أجنبي جديد والان مع تفاصيل الخبر

يرحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي رضا سليم جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال وصول عرضا رسميا من أحد الأندية الخارجية للحصول على خدمات اللاعب، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق الأحمر ولا يشارك بشكل منتظم مع الأهلي منذ القدوم إليه في بداية الموسم الماضي.

وارتبط رضا سليم بالانتقال إلى الدوري القطري، في ظل اهتمام نادي قطر القطري بالتعاقد مع لاعب الأهلي الحالي، حيث يترقب مسئولي القلعة الحمراء وصول عرضا رسميا من أي نادي وتقديم عرض مالي مناسب ، لاسيما وأن النادي الأهلي اشترى عقد رضا سليم من نادي الجيش الملكي المغربي برقم مالي كبير يتجاوز الـ2 مليون دولار أمريكي.

وفي حال وصول عرض رسمي للأهلي والموافقة على بيعه، ستتحرك إدارة النادي من أجل التعاقد مع جناح أجنبي جديد، يكون قادرا على تقديم الإضافة للفريق الأحمر في ظل المنافسات القوية التي يخوضها الفريق الأحمر، لاسيما وأن رضا سليم لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي رغم بدايته القوية مع الفريق الأحمر، قبل أن يتعرض للإصابة بخلع في الكتف ومن بعدها لم يستعيد التألق الذي كان عليه.