شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وبلاك بولز الموزمبيقى فى مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي المصري بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

من المقرر أن تقام مباراة المصرى وبلاك بولز في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته، على استاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

المصري يفوز على أنيمبا النيجيري

كان المصري تغلب في الجولة الأولى من دور المجموعات على أنيمبا النيجيري، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، حيث سجل محمود حمادة هدفي الفوز للفريق البورسعيدي.

مجموعة المصري

ويقع النادي المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الزمالك 1-0، ثم فاز أخيراً على بيراميدز 1-0.