شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: جوميز أفضل من كولر.. والحكام بتخاف من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فتح طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قلبه بتصريحات جريئة فى حوار سريع أجراه مع الخليج 365، وجاءت أبرز تصريحات "إيدر" الكرة المصرية، حول أفضل لاعب فى الكرة المصرية، وأفضل مدير فنى، وتأثير قوة القطبين على التحكيم، وجاء الحوار كالتالى..

- أفضل لاعب فى مصر حاليًا؟

أحمد مصطفى زيزو

- نسخة إمام عاشور فى الأهلى أفضل أم فى الزمالك؟

إمام عاشور فى الزمالك كان أفضل بنسبة تصل لـ 30 %

- من الأفضل من وجهة نظرك حسين الشحات أم زيزو؟

زيزو الأفضل من وجهة نظرى بالنظر إلى مستواه وأرقامه مع الزمالك

- ماهو ترتيب حراس مرمى منتخب مصر من وجهة نظرك؟

محمد عواد - مصطفى شوبير - محمد الشناوى - المهدى سليمان

- لماذا جاء الشناوى فى المركز الثالث بالترتيب؟

هذه وجهة نظرى الفنية، وعواد ساهم فى حصد فريقه بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، فيما ساهم مصطفى شوبير فى حصد الأهلي لقب أفريقيا، وبعيدًا عن وجهة النظر الفنية فالشناوى قيمة وقامة لا يمكن الخلاف عليها.

- من هو أفضل مدير فنى أجنبى فى مصر؟

البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك هو الأفضل لنجاحه فى حصد بطولتين، رغم إن القماشة التى يمتلكها ليست الأفضل حينها.

- وجه كلمة لمجلس إدارة نادى الزمالك

ربنا يكون فى عونهم لان المسئولية كبيرة، ويواجهون أزمات وضغوطات كبيرة

- من أفضل مهاجم فى مصر حاليًا؟

وسام أبو علي مهاجم الأهلى هو الأفضل

- لاعب من الأهلى كنت تتمنى انضمامه للزمالك؟

فى السابق كنت أتمنى انضمام عمرو السولية من الإسماعيلى للزمالك، وحاليًا أتمنى ضم وسام أبو علي

- لاعب حزنت على رحيله من الزمالك؟

حزنت على رحيل المغربى أشرف بن شرقي والتونسى فرجانى ساسى وطارق حامد

- من هو أفضل رئيس نادى للزمالك فى تاريخه؟

كمال درويش هو الأفضل

- هل هانى أبو ريدة قادر على استعادة هيبة الكرة المصرية؟

أتمنى أنه ينظف وينسف العشوائية التى كانت تدار بها الكرة المصرية

- هل الأهلى والزمالك أكثر المستفيدين من الأخطاء التحكيمة؟

الحكام بتخاف من الأهلى والزمالك