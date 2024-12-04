شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد مباريات الدور التمهيدى الثانى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2024-2025، حيث ستقام المباريات في ملاعب مختلفة، وتبدأ في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الاتحاد أكد على أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، يشهد هذا الدور من بطولة كأس مصر منافسة قوية بين الفرق المشاركة، والتي تسعى جميعها إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار النهائية.

ونصت لائحة هذا الدور على أنه في حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي، وذلك وفقاً للوائح المنظمة للبطولة.

يُذكر أن فريق بيراميدز قد توج بلقب كأس مصر في النسخة الماضية، ليكون بذلك الفريق الثالث عشر في تاريخ الكرة المصرية الذي يحرز هذا اللقب.