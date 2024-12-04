شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب صباح اليوم بالتتش قبل رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالأهلي صباح اليوم ،الأربعاء، مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل السفر عصراً إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في المباراة التي ستقام عصر السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى ، استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، استعدادا لخوض مباراته في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية" وبوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، من أجل الاستعداد الجيد لتلك المواجهة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة القارية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر مبكرا إلى قطر من أجل التحضير الجيد لتلك المواجهة الصعبة، والتعود على الأجواء في قطر والتأقلم على درجة الحرارة هناك، من أجل توفير كل الأجواء اللازمة للاعبين للفوز في تلك المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية وصناعة تاريخ جديد للقلعة الحمراء.