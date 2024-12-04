شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز تحديا مهما، عندما يواجه دجوليبا المالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا من أجل الحفاظ على الصدارة.

واستطاع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تصدر ترتيب المجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى ضمن منافسات الجولة الأولى.

يلتقى فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأحد 8 ديسمبر الجارى، مع دجوليبا المالى خارج البلاد، فى الجولة الثانية من دور أبطال أفريقيا التى يشارك فيها الفريق بجوار الأهلى حامل اللقب.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بالأهداف على الترجى التونسى صاحب المركز الثانى، فيما جاء ساجرادا الإثيوبى فى المركز الثالث، وأخيرا فريق دجوليبا فى المركز الرابع.

بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

فيما اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره نادي دجوليبا المالي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي حماد العقربي.

نجح المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوزه الأول على بيراميدز بعد 1208 أيام، فى المباراة، التى جمعتهما مساءالإثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

وكسر المصرى عقدة بيراميدز الذى لم يفز عليه منذ 12 أغسطس 2021 فى بطولة الدورى عندما فاز المصرى بهدف نظيف عن طريق إسلام عطية.