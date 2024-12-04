شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى مرتبط اليد 20024 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء ، لقاءات قوية على صعيد الجولة الـ 11 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، القناة مع الزمالك و الزهور مع الأهلى و الجزيرة مع دلفى و المعادى مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الطيران .

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الثامنة على صعيد المحترفين الكبار ويتبقى لكل فريق جولتين مؤجلتين.

ويلتقى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر.