شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخوض معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويدرس فريق إنبي خوض مباريات ودية خلال معسكره المغلق تحت قيادة مديره الفني الجديد محمد إسماعيل،من أجل تجهيز اللاعبين لمواجهة الأهلي المقبلة.

واتخذ مجلس إدارة نادى إنبى عددًا من القرارات، فيما يخص الجهاز الفني للفريق الأول بتوجيه الشكر لسيد ياسين المدير الفني للفريق.

وقرر مجلس إنبي إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأول لمحمد إسماعيل، لما يتمتع به من خبرات كبيرة ستساهم في تطوير الفريق فنيًا وتنظيميًا.

ثانياً : تعيين هاني عبدالله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًا .

ثالثاً : تعيين إبراهيم محمد مديرًا للكرة.

رابعاً : تعيين تامر السيد مديرًا إداريًا للفريق.

وتأتي هذه القرارات ضمن منهجية متكاملة للتدوير الإداري والفني التي يطبقها مجلس الإدارة، بهدف الاستفادة القصوى من الكفاءات الداخلية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار النادي في تحقيق خطوات تطويرية ثابتة وترسيخ هويته المميزة.