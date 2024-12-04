الامارات | خروج حاملة اللقب والوصيفة من الدور الأول لـ «تحدي الحبتور للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس للسيدات مفاجأتين من العيار الثقيل، بخروج حاملة اللقب ووصيفة النسخة الماضية من الدور الأول على يد لاعبتين مغمورتين، إذ خسرت حاملة اللقب الروسية، انستازيا تيخونوفا، أمام اليابانية مي ياما جوتشي، بمجموعتين مقابل مجموعة، كما خسرت الهولندية اريان هارتونو، وصيفة نسخة البطولة في العام الماضي، أمام الشابة البلجيكية صوفيا، بمجموعتين دون مقابل.

وفازت اللاعبة التركية، برفو سينجيز، على الكرواتية الصاعدة من الدور التأهيلي تارا بمجموعتين مقابل لا شيء، كما فازت اللاعبة الصاعدة من الدور التأهيلي ذات الأصول البيلاروسية ايفالينا على الروسية كاترينا ياشينا بمجموعتين مقابل لا شيء.

من جانب آخر أسفرت قرعة منافسات الزوجي عن ملاقاة الزوجي المكون من التشيكية انستازيا والروسية انستازيا تيخانوفا «حاملة لقب الفردي في العام الماضي»، ضد الزوجي المكون من السلوفينية دليلا والروسية بولينا، كما يواجه الثنائي الروسي، المكون من الينا وكاترينا، الزوجي المكون من البلجيكية المتأهلة صوفيا وزميلتها الهندية ساهاجا، فيما سيلعب الزوجي المكون من الفلبينية الكسندرا واليونانية فانتيني ضد الزوجي الروسي داريا وكاترينا.

من جانبها، أكدت مديرة البطولة، نورا بدوي، أن النسخة الـ27 من البطولة تمضي في طريقها للنجاح مثل النسخ السابقة، ما يؤكد حجم العمل المبذول من جانب فريق التنظيم.

وقالت: «فريق العمل يتميز بالاحترافية، وبفضل الدعم المادي والمعنوي واللوجستي من مجموعة الحبتور تمضي البطولة بنجاح تنظيمي لاقى استحسان كل المشاركين والجمهور الذي يحرص على الحضور يومياً لمتابعة مباريات البطولة».