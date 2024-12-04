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الامارات | الاتحاد الفلسطيني يعفي المدرب دبوب من مهامه

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رام الله - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول، التونسي مكرم دبوب، من مهامه بحسب ما أعلن، أمس، في حسابه الرسمي على موقع «إكس».

وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه الفريق جبريل الرجوب «يقدّم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد بقيادة إيهاب أبوجزر، يساعده فراس أبورضوان ومحمد الدجاني».

وعمل دبوب بشكل «شبه تطوعي» مع المنتخب الفلسطيني منذ 14 عاماً، وقال الرجوب «دبوب سيبقى عندنا، لكن التغيير لابد منه».

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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