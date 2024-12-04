اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا 2

شباب الأهلي - ناساف كارشي 20:00

الوكرة - رافشان 20:00

الكويت - الحسين إربد 20:00

مانشستر سيتي - نوتينغهام 23:30

نيوكاسل - 23:30

ساوثهامتون - 23:30

دوري أبطال الخليج

القادسية - الرفاع 18:35

الاتفاق - العربي 21:00

أتلتيك بيلباو - 00:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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