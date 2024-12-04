الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا 2
شباب الأهلي - ناساف كارشي 20:00
الوكرة - رافشان 20:00
الكويت - الحسين إربد 20:00
مانشستر سيتي - نوتينغهام 23:30
نيوكاسل - ليفربول 23:30
ساوثهامتون - تشيلسي 23:30
دوري أبطال الخليج
القادسية - الرفاع 18:35
الاتفاق - العربي 21:00
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 00:00
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