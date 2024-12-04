شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، استعداداته لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان علي ماهر رفض منح لاعبي الفريق راحة عقب مواجهة بيراميدز في الدوري نظراً لضيق الوقت.

وتتوجه بعثة النادي المصري فجر بعد غد الخميس، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، ويقع المصري في المجموعة الرابعة التي تضم فرق، الزمالك حامل لقب البطولة، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر ملف بطولة الدوري مؤقتاً، وذلك للتركيز على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحل النادي المصري، فى تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل بدلا من الثالثة عصرا، ضيفاً على بلاك بولز بطل موزمبيق، فى المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.