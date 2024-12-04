شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى المصرى يواصلون التأهيل بالقاهرة بعد استبعادهم من رحلة موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الرباعي حسن علي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد دبش لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، برنامجهم التأهيلي بالقاهرة، بعد استبعادهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق، أن اللاعب حسن علي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بالتواء في الكاحل، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

ويتولى البوروندي مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.